Počet obětí pondělního zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, zraněno bylo přinejmenším 87 lidí a zřítilo se 61 budov, uvedl podle agentury Reuters prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků. Předchozí bilance uváděla 77 obětí.
Ve dvoumilionovém městě Cali v departementu Valle del Cauca se podle starosty zřítilo nejméně 25 budov, přičemž v sutinách je uvězněn neznámý počet lidí. Dosud se z trosek podařilo vyprostit jednu starší ženu a mladou dívku, uvedl dříve starosta.
V departementu Valle del Cauca zahynulo podle dřívějších informací nejméně 27 lidí a v departementu Risaralda, kde leží silně zasažené město Manizales, přinejmenším 40 lidí. Další oběti jsou hlášeny z města Manizales v departementu Caldas či departementu Chocó.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v 07:34 místního času (14:34 času našeho). Epicentrum bylo v obci San José del Palmar v departementu Chocó, který leží u hranic s Panamou. Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru a v Panamě. Podle Reuters nebylo vydáno varování před cunami.
„Právě jsme zažili vážnou seismickou událost v departementu Chocó. Máme obavy z následných otřesů... V Quibdó jsou zranění a vážně poškozené budovy,“ uvedla guvernérka departementu Chocó Nubia Carolina Córdobaová. Quibdó je správní středisko tohoto departementu a má asi 150 tisíc obyvatel.
V téměř půlmilionovém městě Manizales se podle Reuters zřítila jedna z věží novogotické katedrály. Server místního rozhlasu Caracol také informoval o zřícení části budovy kliniky ve městě Pereira, které má na 500 tisíc obyvatel a leží v departementu Risaralda.
Španělský deník El País zveřejnil videozáběry, které zachycují zřícení jedné z budov či poškozenou katedrálu.
Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, který se ujal úřadu v pátek, na síti X napsal, že je na cestě do Bogoty, odkud bude osobně řídit opatření na pomoc zasaženým oblastem. „Nejste sami. Máte prezidenta, kterému na jeho lidu velice záleží,“ vzkázal občanům.
„Trumpova administrativa pečlivě sleduje rozsáhlé zemětřesení, které zasáhlo Kolumbii, a je připravena podpořit kolumbijský lid a prezidenta de la Espriellu,“ uvedl na X šéf americké diplomacie Marco Rubio.
Připravena pomoci je také Evropská unie, uvedla na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Již jsme mobilizovali naši satelitní službu Copernicus, abychom pomohli se záchrannými operacemi,“ napsala.
Otřesy byly dnes cítit i ve Venezuele, kterou v červnu zasáhlo zemětřesení, jež si vyžádalo přes 6000 obětí.
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