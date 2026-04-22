Rusko od prvního května zastaví dodávky ropy z Kazachstánu do Německa ropovodem Družba. Oznámil to ve středu odpoledne ruský vicepremiér Alexandr Novak. Německé ministerstvo energetiky už dopoledne sdělilo, že obdrželo informaci, že rafinerie PCK ve Schwedtu na severovýchodě země už by neměla dostávat od května žádnou ropu z Kazachstánu, protože Rusko plánuje dodávky této ropy ropovodem Družba zastavit.
Novak uvedl, že dodávky ropy z Kazachstánu, které měly směřovat ropovodem Družba do Německa, budou od prvního května přesměrovány na jiné trasy. Dodal, že změna byla dojednána s Kazachstánem a že za ní stojí „technické možnosti“. „Němci se vzdali ruské ropy, takže jsou na tom dobře,“ prohlásil vicepremiér podle agentury Reuters.
Kazachstánský ministr energetiky Erlan Akkenženov už ráno uvedl, že Rusko neoficiálně informovalo Kazachstán, že nemá pro dodávky kazachstánské ropy do Německa kapacity. Dodal, že problém zřejmě způsobily ukrajinské dronové útoky. „Jakmile se technické problémy vyřeší, tranzit kazachstánské ropy se obnoví,“ prohlásil.
Německé ministerstvo energetiky uvedlo, že produkce ropných produktů v rafinerii PCK by neměla být ohrožena. PCK je jednou z největších rafinerií v Německu a zásobuje i Berlín. Ministerstvo rafinerii spravuje prostřednictvím nucené správy a informaci o zastavení dodávek získalo od většinového vlastníka zařízení, společnosti Rosneft Deutschland.
„Společnost Rosneft Deutschland v současné době posuzuje dopady a jak se přizpůsobit jakékoli nové situaci,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení. Firma, kterou vláda převzala do správy v roce 2022, si je podle ministerstva vědoma zodpovědnosti vůči regionu a splní své závazky. Zároveň vláda využije stávající možnosti k zajištění bezpečnosti dodávek v Německu. Absence dodávek ropy z Kazachstánu navíc podle ministerstva v konečném důsledku bezpečnost dodávek ropných produktů v Německu neohrožuje.
Vloni export kazachstánské ropy ropovodem Družba do Německa dosáhl 2,146 milionu tun, což bylo zhruba 43 tisíc barelů denně. Proti předchozímu roku se tak zvýšil o 44 procent. Německo patří mezi největší evropské spotřebitele ropy, denně spotřebuje asi dva miliony barelů, většinu dováží.
Dodávky z Kazachstánu do Německa procházejí severní větví ropovodu Družba, která vede přes Polsko. V minulosti je opakovaně narušily ukrajinské dronové útoky na potrubí na ruském území, píše Reuters. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu řeky Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.
