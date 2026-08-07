Pomyslnou tečku za barvitým příběhem kolem fotbalových Zbuzan udělal prodej tamního areálu. Po nevydařené dražbě z konce minulého roku do příběhu vstoupila místní radnice a tamní areál koupila. Jde o dojezd bouřlivé kauzy kolem firem Good Holding a FKZ 1953, kterým areál dosud patřil. Obě jsou dnes v konkurzu, když do nich drobní investoři nalili zhruba 200 milionů korun. O jejich zakladatele a majitele, finančního poradce Lukáše Carbocha, se dodnes zajímá policie.
Co se dočtete dál
- O co v kauze Zbuzany jde.
- Kolik peněz investorům zmizelo.
- Co bude s fotbalovým areálem dál.
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