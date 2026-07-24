Slovenský premiér Robert Fico, úřad slovenské vlády a ministr zahraničí Juraj Blanár v pátek popřeli tvrzení serveru euBrief, který s odvoláním na francouzské velvyslanectví v Bratislavě napsal, že Slovensko se stalo členem takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí.
„Jako předseda vlády SR oficiálně prohlašuji, že Slovenská republika nebyla, není a nebude členem koalice ochotných, která podporuje válku na Ukrajině,“ napsal Fico na Facebooku.
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Připomněl, že jako slovenský premiér se nezúčastnil „žádného zasedání tohoto válečného spolku“. Francouzského velvyslance Nicolase Surana „důrazně požádal, aby francouzské velvyslanectví nešířilo nepravdivé informace o našem členství v koalici ochotných“. Velvyslanec podle Fica tvrdil, že jde o nedorozumění a že takto bude informovat veřejnost. Fico svůj příspěvek na Facebooku opatřil titulkem: „Za chvíli budu muset dokazovat, že se jmenuji Robert Fico“.
Diskuse o postavení Slovenska v koalici ochotných se rozproudila poté, co francouzské velvyslanectví uvedlo, že Slovensko patří mezi země zapojené do této iniciativy a zúčastnilo se jednání v Paříži 13. července, připomněl list Pravda na svém webu.
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„Jen jsme připomněli, že slovenským úřadům byla zaslaná pozvánka k účasti na slavnostní přehlídce 14. července a že slovenský velvyslanec se o den dříve zúčastnil zasedání koalice ochotných,“ uvedlo francouzské velvyslanectví ve stanovisku rozeslaném médiím po Ficově vyjádření. Velvyslanectví ustoupilo z vyjádření pro euBrief a zdůraznilo, že nevydalo oficiální prohlášení k členství Slovenska v koalici, napsal server Sme.sk. „O svých mezinárodních závazcích informuje samozřejmě výlučně slovenská vláda,“ napsalo velvyslanectví podle portálu.
Úřad slovenské vlády také vydal prohlášení, že Slovensko není členem koalice ochotných, a pro uvedení věcí na pravou míru zdůraznil, že slovenský velvyslanec v Paříži se zúčastnil schůzky koalice ochotných 13. července „jen jako pozorovatel“ spolu s dalšími diplomaty.
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