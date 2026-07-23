Francie musí začít okamžitě šetřit. To není politický výkřik, ale závěr dvou analýz provedených skutečně respektovanými ekonomy. A přímo na objednávku francouzské vlády. Pokud politici nezačnou konat už v rozpočtu na příští rok, vystřelí dluh do stěží udržitelné výše. Kolik musí Francie každý rok ušetřit? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

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Co se dočtete dál

  • Jaké scénáře vývoje francouzského dluhu analýzy ukazují.
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