Blízkovýchodní konflikt se nebezpečně rozšiřuje, zapojily se do něj zřejmě už i Bahrajn a Kuvajt. Obě bohaté ropné monarchie nejspíše zkraje července letecky zaútočily na Írán v odvetě za teheránské nálety na svá území, tvrdí list The Wall Street Journal. Připojily se tak k Emirátům a Saúdské Arábii, které na Írán údajně vojensky udeřily už předtím. I když z hlediska vedení války jde o méně důležité operace, jejich symbolický význam by byl značný.

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Co se dočtete dál

  • Proč země Zálivu ztrácejí s Íránem i USA trpělivost.
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