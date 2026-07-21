Spojené státy připravily dohodu se Saúdskou Arábií, podle které by jí pomáhaly na jejím území obohacovat uran. Píše to stanice CNN s tím, že má jít o civilní program. Problém je podle expertů v tom, že úmluva nepočítá s odpovídající kontrolou. A to včetně příslušného nasazení mezinárodních inspektorů OSN, kteří případné zneužití jádra dozorují. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS) přitom zájem o pořízení či pronájem atomové zbraně opakovaně projevil.

Jak daleko tedy jsou saúdskoarabsko-americké jaderné námluvy?

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