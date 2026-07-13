Damašek a Bagdád plánují rekonstruovat ropovod vedoucí z Iráku k syrskému středomořskému pobřeží. Píše to web Middle East Eye, podle něhož jde o dlouhodobou snahu vyhnout se při přepravě surovin nevyzpytatelnému Hormuzskému průlivu. Tím tuto neděli proplulo nejméně tankerů za poslední týdny – je to důsledek obnovených střetů mezi USA a Íránem. Nový chaos do boje o Hormuz pak v pondělí vnesl i americký prezident Trump, který prohlásil, že by jeho země mohla průliv obsadit, spravovat a za průjezd si nechat platit.
Úkol tedy zní jasně: obejít Hormuzský průliv a eliminovat tak vliv, který mají na jeho propustnost stále agresivnější Írán i nepředvídatelný Donald Trump. Tuto otázku si kladou hlavně ty blízkovýchodní země, které jsou na vývozu surovin závislé.
Co se dočtete dál
- Jak reaguje Irák na problémy v Hormuzu.
- Kam investuje Saúdská Arábie ve snaze vyhnout se průlivu.
- Jak se spojí Saúdové a ostatní ropné monarchie.
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