Pohřbem století nazval teokratický Teherán šestidenní rozloučení s někdejším nejvyšším vůdcem (rahbarem) Alí Chameneím. Není jen sledem velkolepých smutečních rituálů, ale také vzkazem do zahraničí i domácí opozici. Nyní chce íránský režim demonstrovat co nejširší národní jednotu. USA i Izraeli pak sděluje, že teď příměří akceptuje, na dlouhodobém nepřátelství se ale nic nemění.
Co se dočtete dál
- Kde je íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí.
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- Co si Saúdové vyslechli u rakve Alího Chameneího.
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