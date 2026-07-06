Pohřbem století nazval teokratický Teherán šestidenní rozloučení s někdejším nejvyšším vůdcem (rahbarem) Alí Chameneím. Není jen sledem velkolepých smutečních rituálů, ale také vzkazem do zahraničí i domácí opozici. Nyní chce íránský režim demonstrovat co nejširší národní jednotu. USA i Izraeli pak sděluje, že teď příměří akceptuje, na dlouhodobém nepřátelství se ale nic nemění.

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Co se dočtete dál

  • Kde je íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí.
  • Kdo vedl ruskou delegaci do Teheránu.
  • Co si Saúdové vyslechli u rakve Alího Chameneího.
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