Spolkový kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz to možná myslel dobře, ale nepochodil. Poté, co minulý týden provedl ve spolkovém kabinetu a vládním aparátu personální rošádu, zvedla se v jeho vlastní straně vlna nesouhlasu a kritizují ho i jeho spolupracovníci. Nejvíce je popudilo, že se Merz bez jakýchkoli předchozích konzultací zbavil ministra dopravy Patricka Schniedera, aniž určil jeho nástupce.

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