Alternativa pro Německo (AfD) v průzkumech bezpečně předstihla vládnoucí konzervativce (CDU/CSU) a je nejpopulárnější německou stranou. Vláda je naopak silně nepopulární, koaliční partneři, křesťanští a sociální demokraté, se nedokážou domluvit na zásadnějších reformách. S AfD nechce nikdo spolupracovat, což ji však podle kritiků tohoto postoje jen posiluje. Pro CDU/CSU je ovšem taková spolupráce nemožná, říká v rozhovoru s HN Annegret Krampová-Karrenbauerová, někdejší šéfka CDU a německá ministryně obrany. Reaguje i na námitky, že spojenectví s AfD by pro její stranu bylo přirozenější než opakované vládnutí se sociálními demokraty, kteří se posouvají stále více doleva.
Německý kancléř Merz říká, že Německo chce být během několika let největší evropskou vojenskou mocností. Takže německé výdaje na obranu budou vyšší než výdaje Francie a Británie dohromady. Nemůže se taková německá vojenská síla stát nebezpečím pro Evropu?
Vím, že někteří naši evropští sousedé na to nahlížejí s obavami. Pro nás v Německu je ale jasné, že to, co děláme, děláme vždy v kontextu Evropy a v kontextu NATO. To znamená, že to považujeme za náš úkol právě proto, že jsme v minulosti byli – a to právem – kritizováni za to, že jsme dělali příliš málo. Vidíme jako náš úkol udělat maximum toho, co udělat můžeme, aby se celkově posílily obranné schopnosti v Evropě a evropské schopnosti v rámci NATO.
Současná německá vláda je extrémně nepopulární. Čím to je?
Co se dočtete dál
- Co udělat, aby voliči dál neutíkali k AfD.
- Proč s ní CDU nechce spolupracovat, když je vládnutí se sociálními demokraty zatím velmi obtížné.
- Jaké hlavní reformy by měla vláda udělat.
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