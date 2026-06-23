Německá koaliční vláda tvořená konzervativní unií (CDU-CSU) a sociální demokracií
(SPD) slíbila voličům rozsáhlé reformy, které povzbudí hospodářský růst a také
minimálně zachovávají stávající životní úroveň. Jako první přichází na řadu zásah do finančně přetíženého důchodového systému.
Návrhy reformy předložila kabinetu zvláštní komise. Její osmdesátistránkový eleborát zahrnuje přes 30 nejrůznějších opatření.
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