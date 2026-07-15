Německá vláda na svém středečním zasedání přijala opatření, která podle ní sníží byrokratickou zátěž. Podle ministra pro digitalizaci a státní modernizaci Karstena Wildbergera ušetří opatření občanům a firmám ročně 600 milionů eur (14,5 miliardy Kč). Snížení byrokratické zátěže a zefektivnění státní správy je jednou z deklarovaných priorit kancléře Friedricha Merze.
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Merzova vláda se na dnešním zasedání věnovala výhradně opatřením, která mají omezit byrokracii. První podobné zasedání se uskutečnilo loni v listopadu. Všechna dosud přijatá opatření podle ministra Wildbergera ušetří podnikům a občanům 10,4 miliardy eur (252 miliard Kč).
Vláda přijala mimo jiné zákon o digitalizaci ve zdravotnictví, který by měl podpořit přechod z papírové na digitální administrativu a komunikaci. Digitálně bude možné napříště přednostně komunikovat také s úřadem práce. Závazné dohody bude možné uzavírat přes e-mail a schůzky pro uchazeče o práci se budou moci odehrát i po internetu.
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Skončit mají také některá opatření, která velká část veřejnosti vnímala jako absurdní. Majitelé elektromobilů si nebudou muset pořizovat ekologickou známku pro vjezd do center německých měst. Napříště postačí písmeno E na registrační značce.
Merz dlouhodobě říká, že jeho prioritou je bojovat s přebujelou byrokracií v Německu, která podle něj brzdí hospodářský růst. Za cíl to má i nedávno představený velký reformní balík. Merz při jeho představování řekl, že se chce dál soustředit mimo jiné na povinnosti související s ochranou osobních dat, která podle něj často klade překážky dobrému fungování státu.
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