Je ukryto více než 100 metrů pod zemí, nad ním stojí hora 1600 metrů vysoká. Toto klíčové íránské jaderné zařízení chce americký prezident Donald Trump „velmi brzy“ bombardovat. Kde se vrchol známý jako Pickaxe Mountain nachází a proč je tak důležitý? A lze jej vůbec zničit?
„Brzy tuto oblast zasáhneme, a to velmi silně,“ zopakoval v úterý před novináři americký lídr. Odpověď z Teheránu přišla vzápětí. Pokud udeříte, napadneme důležité americké cíle, stejně jako objekty spojenců USA v regionu. Jinými slovy: arabské ropné monarchie budou opět ničit íránské drony a rakety.
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- Jak svět zjistil, že Írán buduje podzemní jaderné pracoviště.
- Proč tunely pod horou zřejmě nezničí ani specializované bomby.
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