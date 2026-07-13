Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM ráno oznámilo, že armáda už poslední vlnu úderů dokončila, přičemž zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránská státní média útoky potvrdila a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán podle agentury AFP prohlásil, že americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců.
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Exploze byly slyšet opět z íránského ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbás, ale také v přístavu Džásk, poblíž rovněž přímořského Siriku a v částech provincie Búšehr, informovala s odvoláním na íránská média agentura Reuters.
Americká armáda uvedla, že její údery snižují schopnost Íránu útočit na civilní námořníky a obchodní lodě svobodně proplouvající Hormuzským průlivem. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM dnes prohlásilo, že Teherán Hormuzský průliv nekontroluje. "Americké síly jsou připraveny zajistit, aby svoboda plavby zůstala dostupná pro komerční lodní dopravu navzdory pokračující neoprávněné agresi, obtěžování, hrozbám a svévolným prohlášením ze strany Íránu," uvedl CENTCOM.
Spojené státy minulý týden obnovily údery na Írán poté, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené kvůli tomu, že íránské síly napadají lodě v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu.
Íránské revoluční gardy (IRGC) dnes potvrdily, že jejich námořnictvo v neděli večer provedlo operaci k zastavení dvou lodí, které údajně narušily pravidla plavby v Hormuzském průlivu.
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Velitelství CENTCOM v pondělí oznámilo, že armáda už dokončila novou vlnu úderů, při níž v neděli zasáhla desítky cílů na různých místech přesnou municí. Velení podle agentury Reuters uvedlo, že zasáhlo íránské vojenské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarová stanoviště, raketové a bezpilotní systémy a malé lodě, údajně poprvé s pomocí amerických stíhacích letadel, námořních plavidel, jednosměrných útočných leteckých dronů a jednosměrných útočných námořních dronů.
Íránská státní média brzy ráno potvrdila nejnovější útoky na íránském území a hlásila exploze na několika místech, při kterých byl zabit nejméně jeden člověk, a to při zásahu vodárny v Máhšahru.
Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké základny v oblasti, včetně základny Šajch Ísa v Bahrajnu a dvou základen v Kuvajtu. V Jordánsku byly údajně s pomocí střel a dronů zapáleny palivové nádrže a sklady munice na základně prince Hasana. V Bahrajnu, kde má základnu pátá flotila amerického námořnictva, se během noci a rána hned dvakrát rozezněly sirény vzdušného poplachu.
Televize CNN s odvoláním na americkou armádu uvedla, že íránské revoluční gardy (IRGC) v noci na dnešek ostřelovaly obchodní lodě v Hormuzském průlivu a americké letouny úspěšně sestřelily íránskou řízenou střelu a jednosměrný útočný dron.
Íránská státní média už v neděli informovala, že "nepřítel" v neděli odpoledne zasáhl nejméně deseti projektily ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila proti íránským raketovým a protivzdušným systémům a rovněž proti menším lodím íránských revolučních gard v úžině.
Agentura Fars v neděli informovala, že výbuchy byly hlášeny z ostrova Kešm a z přístavního města Bandar Abbás na íránské pevnině, které je vzdáleno několik kilometrů od ostrova. Podle agentury IRNA byly všechny cíle na ostrově Kešm vojenské a útoky si nevyžádaly žádné oběti.
Ropa zdražuje
Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují, nárůst se blíží pěti procentům. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Írán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu.
Krátce před 8:00 SELČ se nejbližší termínový kontrakt na ropu Brent prodával zhruba za 79,60 USD, což byl proti pátku nárůst o 4,7 procenta. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala růst o 4,8 procenta přibližně na 74,80 USD za barel.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený pro komerční lodní dopravu. Írán ale už dříve oznámil, že průliv uzavřel, když jedna loď plula po neschválené trase a byla zasažena.
"Naděje na poměrně rychlé vyřešení střetů mohou být po víkendové eskalaci napětí ohroženy,“ uvedli analytici banky ANZ.
Konflikt na Blízkém východě se vyhrotil 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo Hormuzským průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
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