Německo a Česko dnes stojí před řešením stejného rébusu. Vlády obou zemí se snaží vymyslet, kdo zaplatí penze v zemi, kde přibývá seniorů a rodí se málo nových plátců odvodů. Možná překvapivě ale našli tradičně konzervativní Němci větší odvahu než Češi. Zatímco česká debata se točí hlavně kolem věku odchodu do důchodu, způsobu výpočtu státní penze a reformy dobrovolného penzijního spoření, německá vláda sahá po výrazném a komplexním zásahu

Do zákonného důchodového systému chce přidat povinnou kapitálovou složku. V některých rysech tak připomíná cestu, kterou Česko před deseti lety zavrhlo.

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Co se dočtete dál

  • V čem spočívá německé řešení penzijní reformy.
  • Co na návrh německé komise říkají čeští experti.
  • Jakou roli v něm hraje demografie.
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