Americký politik a právník Lindsey Graham, který zemřel v sobotu 11. července ve věku 71 let, byl jedním z nejznámějších členů amerického Kongresu a klíčovým hlasem ve své straně v zahraničněpolitických otázkách. V Senátu zasedal od roku 2003. Výrazně podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií byl však v současnosti počítán mezi jeho blízké spojence.
„Senátor Lindsey Graham, jeden z nejlepších lidí a senátorů, které jsem poznal, zemřel,“ uvedl americký prezident Trump. Republikánského zákonodárce označil za skutečného amerického vlastence. „Lindsey bude hodně chybět,“ dodal Trump s tím, že ho zpráva zarmoutila.
Graham měl s nynějším prezidentem napjaté vztahy na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily a senátor mu pomohl s horní komorou Kongresu. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.
Svůj zármutek začali vyjadřovat krátce po oznámení úmrtí vlivného senátora také izraelští politici. Ve svých vzkazech poukazují na to, že Graham vždy podporoval Izrael a dobré vzájemné vztahy.
Graham patřil ve své straně k zahraničněpolitickým „jestřábům“, podporoval americké intervence v zahraničí, nejnověji vojenský zásah proti Íránu. Jeho naléhání na americkou vládu, aby zvýšila vojenský tlak na Írán a vyslala do zahraničí více vojáků, mu letos na jaře vyneslo ostrou kritiku ze strany jeho republikánských kolegů. Graham byl také stoupencem úzkých vztahů mezi Izraelem a Spojenými státy.
Mezi republikány patřil Graham k podporovatelům Ukrajiny a ještě v pátek 10. července ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu země, která od roku 2022 čelí ruské ozbrojené agresi. Zelenskyj připomněl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině.
V americkém Senátu, kde Graham působil od roku 2003, nyní předsedal rozpočtovému výboru a v letech 2019 až 2021 výboru pro soudnictví. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách. V roce 2016 byl jedním z republikánských kandidátů do voleb amerického prezidenta, ale svou kandidaturu nakonec stáhl ještě před začátkem primárek. Tehdy otevřeně kritizoval kandidaturu Donalda Trumpa, později se ale podle vyjádření samotného Trumpa jejich vztahy zlepšily. „Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump.
Graham se narodil 9. července 1955 ve městě Central v Jižní Karolíně a vystudoval právo na Univerzitě Jižní Karolíny. Před vstupem do politiky působil v letech 1982 až 1988 ve sboru vojenského prokurátora v americkém letectvu. Později byl záložníkem amerického letectva, v roce 2014 dosáhl hodnosti plukovníka.
Před svým zvolením do parlamentu Jižní Karolíny v roce 1993 Graham provozoval soukromou advokátní praxi. Po dalších dvou letech ho v roce 1995 zvolili do Sněmovny reprezentantů, kde setrval do roku 2003 jako zástupce Jižní Karolíny. V roce 2002 byl Graham zvolen do Senátu a znovuzvolen v letech 2008, 2014 a 2020.
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