Stát Izrael se obává, že přijde o vojenskou převahu na blízkovýchodním nebi. Prezident USA Donald Trump totiž naznačil, že by jeho země mohla Turecku dodat oceňované bojové letouny F-35. Židovský stát už proto opakovaně vyhlásil, že by se mu takový obchod nelíbil. I když transakce zdaleka neproběhla, už teď je jasné, že Ankara slaví na diplomatickém poli výjimečný úspěch.

„Země vlastnící stíhačky F-35 je kolikrát ani nemusejí aktivně využívat. V některých ohledech je totiž toto letadlo srovnatelné s atomovou bombou,“ píše izraelský web Ynetnews. Samotný příslib toho, že by Ankara mohla tento stroj získat, pak zmíněný server označil za „ohromující úspěch Turecka a velmi vážné selhání Izraele“.

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Co se dočtete dál

  • Proč Izrael nechce, aby Turecko letoun F-35 mělo.
  • Kde tyto stroje létají.
  • Jaká letadla zřejmě dostanou Saúdové.
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