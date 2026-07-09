Stát Izrael se obává, že přijde o vojenskou převahu na blízkovýchodním nebi. Prezident USA Donald Trump totiž naznačil, že by jeho země mohla Turecku dodat oceňované bojové letouny F-35. Židovský stát už proto opakovaně vyhlásil, že by se mu takový obchod nelíbil. I když transakce zdaleka neproběhla, už teď je jasné, že Ankara slaví na diplomatickém poli výjimečný úspěch.
JUST IN: 🇹🇷🇺🇸🇬🇷🇮🇱 The Battle to Stop Turkey's F-35 Deal Has Begun.— War Radar (@War_Radar2) July 9, 2026
After Israel's opposition, Greece has now joined efforts to block Turkey's acquisition of F-35 stealth fighter jets.
Greek Defense Minister Nikos Dendias says Athens will "try hard" to prevent the sale,… pic.twitter.com/JGfp21H2vy
„Země vlastnící stíhačky F-35 je kolikrát ani nemusejí aktivně využívat. V některých ohledech je totiž toto letadlo srovnatelné s atomovou bombou,“ píše izraelský web Ynetnews. Samotný příslib toho, že by Ankara mohla tento stroj získat, pak zmíněný server označil za „ohromující úspěch Turecka a velmi vážné selhání Izraele“.
Co se dočtete dál
- Proč Izrael nechce, aby Turecko letoun F-35 mělo.
- Kde tyto stroje létají.
- Jaká letadla zřejmě dostanou Saúdové.
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