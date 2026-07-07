Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel v úterý večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se ostatně nesl celý dnešní den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjely. Situace je výsledkem několikaměsíčního sporu mezi vládou a hlavou státu o tom, kdo bude Českou republiku na klíčové alianční schůzce zastupovat.
Objednávky za desítky miliard. Evropané v NATO pod tlakem spojují síly ve zbrojení, Češi ale jen přihlížejí
Babiš a Pavel odcestovali do Ankary dvěma letadly, která přistála v turecké metropoli v rozmezí několika desítek minut. Turečtí hostitelé oba vysoké české politiky přivítali čestnou vojenskou stráží a slavnostním ceremoniálem. Ještě před odletem Pavel oznámil, že v Ankaře se večer zúčastní neformální večeře lídrů zemí NATO, kam měl původně pozvánku jen premiér Babiš.
V ulicích Ankary, které jsou kvůli bezpečnostním opatřením takřka liduprázdné, se tak míjely dvě české kolony. Premiér a prezident se zúčastnili fóra obranného průmyslu NATO, kde členské státy ohlašovaly nové závazky na pořízení vojenského vybavení, přítomni ale byli v odlišných časech. Babiš i Pavel se na fóru setkali s generálním tajemníkem Markem Ruttem a dalšími politickými představiteli zemí aliance.
Novináři, kteří jsou součástí prezidentské delegace, se při každé příležitosti ptali Pavla, jak se například plánuje koordinovat s vládní delegací či zda má představu dění při neformální večeři. Odpoledne Pavel novinářům řekl, že s největší pravděpodobností se poprvé na summitu s českým premiérem potká až právě při večeři. „Doufám tedy, že se nebudou stranit a že se budeme moci domluvit,“ dodal. Pavel také zamýšlel s Babišem probrat navzájem jejich bilaterální schůzky, aby se například nestalo, že by měli setkání se stejnými protějšky.
Summit NATO v Ankaře bude pro českou politiku vrcholem, který by nikdo neměl chtít překonat
„Je to skvělá zpráva, budeme mít nejsilnější delegaci,“ poznamenal před odjezdem z hotelu před novináři s nadsázkou premiér Babiš. Na večeři jej doprovází manželka Monika. Pokud by byli s Pavlem u jednoho stolu, Babiš nevyloučil pořízení společného „selfíčka“. Možnost společné fotky ale premiér propásl v hotelu, kde podle zpravodaje ČTK hlava státu určitou dobu čekala. Pavel nakonec odjel o něco dříve.
Na dotazy novinářů, jak hodnotí českou situaci spojenci, prezident poznamenal, že většina českých partnerů z aliance je natolik korektní, že se na podobné věci neptají.
Ministr zahraničí Petr Macinka dnes odpoledne novinářům z doprovodu premiéra řekl, že vláda sice měla informaci o Pavlově účasti na večeři z turecké strany, ale ne o dalších schůzkách, které prezident v turecké metropoli plánoval. Šéf české diplomacie nechtěl komentovat, zda Babiš a Pavel zasednou za stejný stůl na neformální večeři ani jejich další komunikaci. „To opravdu nikdo neřeší,“ reagoval Macinka na dotaz, zda spojenci vnímají to, že v Ankaře jsou premiér a prezident ve fakticky oddělených delegacích.
Situace ohledně českého zastoupení na summitu Severoatlantické aliance si však všimla například i americká stanice CNN. Ta poukázala na přílet dvou českých speciálů s prezidentem a premiérem, což přisuzuje „obskurnímu vnitropolitickému sporu“. Podle vlády je cestování dvěma speciály odůvodněné bezpečnostními ohledy, Hrad tvrdil, že se mohla uskutečnit cesta i jen jedním letadlem.
Vláda původně nechtěla, aby se Pavel vrcholné akce zúčastnil, kabinetu to však v předběžném opatření nařídil Ústavní soud. Babiš do poslední chvíle zkoušel Pavla přesvědčit, aby do Ankary nejezdil, poškodí tím podle něj Česko v zahraničí. Pavel však účast chápe jako svou ústavní a pracovní povinnost.
Obě části delegace by měly zasednout za stejnou stranu stolu alespoň ve středu, kdy se koná samotné jednání Severoatlantické rady ve formátu šéfů států a vlád. Premiér Babiš řekl, že pronese svůj pětiminutový projev, ve kterém by se měl dotknout i otázky navyšování obranných výdajů. Z Ankary poté prezident a premiér zpět do ČR odletí opět dvěma různými letadly.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit