Ve dnech a hodinách před tím, než se lídři Severoatlantické aliance sjeli do Ankary, oznámilo mnoho z nich nové velké nákupy zbraní. Signál je jasný: vyšší evropské obranné výdaje, domluvené před rokem v Haagu, se mají začít proměňovat ve skutečné vojenské schopnosti.
Samotná aliance potvrdila očekávaný nákup nových průzkumných letounů GlobalEye od švédského Saabu za čtyři miliardy eur, které nahradí stárnoucí americké stroje AWACS. Polský premiér Donald Tusk v dramatickém videu oznámil zahájení výroby amerických raket Barracuda firmy Anduril v Polsku. Německá firma Rheinmetall a americký Lockheed Martin zase podepsaly dohodu o společné výrobě raket ATACMS do systémů Himars v Evropě. Kanada si od německého výrobce TKMS objednala flotilu nových ponorek za 61 miliard eur a Velká Británie povede evropské konsorcium, které pro NATO vyvine rakety s dlouhým doletem, v nichž jsou evropští členové aliance závislí na Američanech.
Co se dočtete dál
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- - Jak Evropa bude nahrazovat americké zbraně a vojáky
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