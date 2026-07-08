Americká armáda ve středu oznámila, že v úterý večer našeho času podnikla sérii útoků proti Íránu. Jde podle ní o odpověď na íránské údery proti třem komerčním plavidlům, která proplouvala Hormuzským průlivem. Informují o tom agentury. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení uvedlo, že tyto útoky Íránu „způsobí velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně“.
Íránská média podle agentury Reuters informovala, že šest projektilů zasáhlo okolí mola ve městě Sirík na jihu Íránu. Exploze se ozývaly také na ostrově Kešm a v přístavu Bandar Abbás, který je jedním z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu.
Údery přitom byly čtyřikrát až pětkrát silnější než ty z konce června. Serveru Axios to řekl nejmenovaný americký činitel.
Írán v odvetě provedl útoky na Bahrajn, kde cílil na americké základny. Íránské ministerstvo zahraničí opakovaně pohrozilo státům v arabském regionu, aby nedovolily USA využívat jejich území k úderům na Írán. Ministerstvo dále odsoudilo porušení prozatímní dohody s Washingtonem.
Sirény zněly také v Kuvajtu. Již dříve k ránu kuvajtská armáda podle agentur oznámila, že její protivzdušná obrana se aktivovala kvůli útokům nepřátelských dronů a raket. Íránské revoluční gardy podle státní televize IRIB informovaly, že zaútočily na desítky amerických vojenských objektů v těchto dvou zemích.
Kuvajt íránské útoky na své území silně odsoudil s tím, že podkopávají snahy o snížení napětí v regionu a uvedl, že přijme veškerá opatření k ochraně své suverenity.
Rutte: Bylo to nezbytné
Úterní americké útoky cíle v Íránu byly absolutně nezbytné, protože Írán porušuje příměří, řekl ve středu podle agentury Reuters šéf NATO Mark Rutte. „Když máte příměří a Írán ho v podstatě porušuje, myslím si, že je naprosto zásadní, aby USA rázně reagovaly,“ řekl Rutte novinářům na summitu NATO v Ankaře. Příměří ve válce, kterou začaly Spojené státy a Izrael 28. února útoky na Írán, platí od 8. dubna. Všechny strany konfliktu ho ale opakovaně porušují.
Nové americké útoky na Írán ve středu na summitu NATO podpořil také nizozemský premiér Rob Jetten, podle něhož je důležité ukázat Íránu, že porušování příměří nelze tolerovat. Jetten nicméně dodal, že je třeba diplomatické úsilí, aby pokračovala mírová jednání. Ta jsou nyní přerušena a měla pokračovat za několik dnů, datum nebylo stanoveno.
Jak dál v Hormuzu? Velcí rejdaři jsou opatrní, podle nich musí být průliv nejen otevřený, ale i bezpečný
Jednat se mělo začít opět poté, co skončí pohřeb íránského duchovního vůdce Alího Chameneího, jehož zabily americko-izraelské útoky na Írán 28. února. Americký prezident Donald Trump minulý týden ve čtvrtek prohlásil, že Íránu „dal týden“ na pohřeb Chameneího. S ním se Íránci začali loučit 4. července, v den, kdy USA slavily 250. výročí své nezávislosti. Ve středu se koná pietní obřad v šíitském poutním městě Karbalá v Iráku a ve čtvrtek má být Chameneí pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.
V polovině června USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru. Dohodly se v něm rovněž, že ihned po podpisu memoranda mají Spojené státy začít ukončovat námořní blokádu íránských přístavů a Írán měl zajistit bezpečnou plavbu obchodních plavidel Hormuzským průlivem, a to po dobu 60 dnů bezplatně.
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