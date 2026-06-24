Hormuzským průlivem již začala proplouvat plavidla v rámci nové evakuační operace, kterou spustila Mezinárodní námořní organizace (IMO) spadající pod OSN. Podle agentury Reuters to ve středu sdělil mluvčí této organizace, aniž by uvedl další podrobnosti. Z dat zveřejněných společností LSEG, která monitoruje námořní dopravu, vyplývá, že úžinou v uplynulých 12 hodinách propluly nejméně dvě lodi určené pro přepravu sypkého nákladu a jedna nákladní loď.
Podle dat LSEG a serveru MarineTraffic se před průlivem k plavbě připravovalo nejméně 35 dalších obchodních lodí, především těch určených pro přepravu sypkého nákladu, nákladních a kontejnerových lodí.
IMO představila plán na evakuaci přibližně 11 tisíc námořníků uvázlých na lodích v Perském zálivu v úterý. Podle šéfa organizace Arsenia Domingueze se tato rozsáhlá operace koná v úzké spolupráci s Íránem, Ománem, dalšími přímořskými státy v regionu a Spojenými státy.
Jak dál v Hormuzu? Velcí rejdaři jsou opatrní, podle nich musí být průliv nejen otevřený, ale i bezpečný
Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Plavbu posléze začal umožňovat jen některým plavidlům, která od něj získala povolení. V květnu Írán potvrdil, že vybírá poplatky za „navigační služby“, které proplouvajícím plavidlům poskytuje. Před válkou přitom plavbu průlivem nijak neomezoval.
Hormuzský průliv je důležitou dopravní tepnou pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. V pondělí americký viceprezident J. D. Vance řekl, že průliv je otevřen. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.
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