Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen z ukrajinského hlavního města hlásí záchranná služba čtyři mrtvé a 58 raněných, včetně tří dětí. V Kyjevě i Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy, uvedly podle agentury AP místní úřady. Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax potvrdilo, že během noci provedlo masivní útok na cíle na Ukrajině.
Kyjev se na další masový útok připravoval už několik dní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden varoval, že Rusko připravuje další velký úder. Obytné budovy a další civilní infrastruktura byly poškozeny v osmi kyjevských čtvrtích. Hřmění explozí se přitom ozývalo po většinu noci až do časného rána.
V kyjevské Podilské čtvrti byla částečně poškozena horní podlaží devítipatrové budovy, přičemž lidé zůstali uvězněni pod troskami. Záchranné operace pokračovaly ještě i v časných ranních hodinách, a to i přesto, že stále platil letecký poplach. V Solomjanské čtvrti Kyjeva byly poničeny dvě výškové budovy o 20 a 24 patrech.
Útoky byly hlášeny i z jiných částí Ukrajiny. V centrální Dněpropetrovské oblasti bylo podle záchranné služby zabito nejméně šest lidí a 36 dalších zraněno poté, co ruské útoky zasáhly město Dnipro. Druhý útok zabil jednoho záchranáře po příjezdu záchranných sil na místo předchozího zásahu.
Dvoupatrový obytný dům a část čtyřpatrového bytového domu byly v Dnipru poškozeny, pod troskami větší z obou budov zůstali uvězněni lidé.
Ukrajinští představitelé naléhají na spojence, aby Ukrajině dodali více raket protivzdušné obrany, které by zemi lépe bránily před ruskými útoky balistickými raketami. Přestože Ukrajina nadále zachycuje vysoké procento dronů, balistické rakety představují velký problém pro protivzdušnou obranu země, která se brání ruské agresi už pátým rokem.
Podle ukrajinského letectva Rusko od pondělního večera na Ukrajinu vyslalo 656 dronů a 73 raket. Sestřeleno nebo neutralizováno bylo 602 dronů a 40 raket. Hlavním cílem útoků byl Kyjev, ale rakety a drony zasáhly 38 míst napříč Ukrajinou, uvedly síly na platformě Telegram.
To, že Rusko provedlo velký ruský útok na Ukrajině, v úterý ráno potvrdilo i ministerstvo obrany v Moskvě. To však tvrdí, že úder byl veden na ukrajinská obranná zařízení. „Cílů úderu bylo dosaženo, všechny určené terče byly zasaženy,“ uvedlo ministerstvo.
Rusko útočí drony či raketami na Ukrajinu každou noc, často přitom při těchto úderech umírají civilisté. Moskva popírá, že by útočila na civilní cíle. Ukrajina zase provádí útoky na ruské energetické a průmyslové objekty, často i v hloubi území Ruska. Kyjev uvádí, že je jeho cílem oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
