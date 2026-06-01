Zhruba 53 let se dovážely do Německa ruské vozy značky Lada. Jejich importér Lada Deutschland ale skončil poté, kdy se mu totálně zhroutil prodej, a ani po dlouhém úsilí se mu nepodařilo nalézt investora, který by se pokusil byznys udržet.
Informoval o tom jako první server t-online.de, podle kterého mohou mít majitelé této
značky v Německu problémy s náhradními díly.
Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) v roce 2024 v Německu zaregistroval 33
nových vozů Lada, loni jenom tři, letos se jich na trhu „chytlo“ zatím 10. V minulosti to v
západním Německu byla ročně asi tisícovka, prodejního rekordu bylo dosaženo v roce
1991, tedy krátce po znovusjednocení Německa – přes 50 tisíc kusů.
Dealer, mající hlavní sídlo v Buxtehude nedaleko Hamburku, přestal fungovat už před
několika měsíci, zatím si ponechal asi desítku zaměstnanců.
