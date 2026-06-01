Osmnáctiletý Adam Kadyrov, syn autoritářského čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, dostal vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Nikdy se jí ale neúčastnil, napsal telegramový kanál Astra. Už v uplynulých letech tento mladík, o němž se spekuluje jako o možném nástupci jeho otce, dostal několik desítek vyznamenání.
Medaili za „přínos k provádění speciální vojenské operace“, jak Rusko oficiálně označuje invazi na Ukrajinu, mladému Kadyrovovi předal šéf speciálních jednotek Rosgvardije Pavel Kozajev. O poctě podle Astry informoval Achmed Dudajev, čečenský vicepremiér a ministr pro národnostní politiku, vnější vztahy a informace této autonomní republiky na severním Kavkazu.
Dudajev uvedl, že vyznamenání je uznáním přínosu Adama Kadyrova pro zajištění bezpečnosti a oceněním podpory války na Ukrajině. Mladík je členem vedení gudermeské Univerzity ruských speciálních sil Vladimira Putina, kde se cvičí vojáci připravující se k nasazení v rusko-ukrajinské válce. Kadyrov se tak podle Dudajeva „aktivně podílí na rozvoji jednoho z nejdůležitějších zařízení pro přípravu obránců vlasti“.
Astra píše, že letos v lednu dostal Adam Kadyrov vyznamenání za ochranu Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusko obsadilo krátce po začátku invaze na Ukrajinu. Ramzan Kadyrov tehdy upřesnil, že jeho syn byl vyznamenán na pokyn státní podniku Rosatom za „významný přínos a spolupráci při organizaci ochrany a zajištění bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny“ během války.
Adam Kadyrov se stal nechvalně známým v roce 2023, když zbil člověka obviněného ze spálení Koránu. Jeho otec video zveřejnil na internetu a dal najevo, že je na syna hrdý.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist