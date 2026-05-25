Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že v odvetě za ukrajinský úder na Starobilsk zahajuje útoky na vojenskoprůmyslové objekty, velitelská stanoviště a centra rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo též zahraniční diplomaty, aby město opustili. Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Ukrajinská armáda minulý týden uvedla, že u Starobilsku v okupované Luhanské oblasti zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku. Podle okupačních úřadů byl však cílem internát pedagogické školy a zahynulo 21 lidí. Ruský prezident Vladimir Putin v návaznosti na tato tvrzení nařídil ruským ozbrojeným silám odvetu.
„Ozbrojené síly Ruské federace zahajují postupné provádění systematických úderů proti podnikům ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě,“ uvedlo ministerstvo na Telegramu s tím, že údery budou vedeny i proti „rozhodovacím centrům a velitelským stanovištím“.
Ukrajinský útok na Starobilsk ruská diplomacie označila za „důkaz nacistické a teroristické podstaty kyjevského režimu“. Zmínila také, že tímto útokem „přetekl pohár trpělivosti“.
Vyzvala také zahraniční občany, včetně personálu diplomatických misí a zastoupení mezinárodních organizací, aby město co nejdříve opustili. Vyjádření českého ministerstva zahraničí ČTK zjišťuje. Obyvatelé Kyjeva by se podle ruského ministerstva neměli přibližovat k objektům vojenským a administrativním budovám.
Oznámení ruského ministerstva v pondělí dopoledne avizovala jeho mluvčí Marija Zacharovová.
Putin v souvislosti s útokem ve Starobilsku v pátek obvinil Kyjev, že šlo o záměr, a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.
Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.
Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
