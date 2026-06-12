Americko-íránské memorandum o porozumění, které by podle prezidenta Donalda Trumpa mohlo být podepsáno již o víkendu, zahrnuje prodloužení příměří o 60 dnů, okamžité znovuotevření Hormuzského průlivu, dočasnou výjimku umožňující prodej sankcionované íránské ropy či základní rámec pro řešení otázky íránských zásob vysoce obohaceného uranu. V pátek to uvedl server Axios s odvoláním na diplomata ze zprostředkovatelské země a amerického činitele. Text dohody podle zdrojů serveru schválilo íránské vedení, nicméně pravděpodobně ne přímo sám nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí.
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Na informace o možném konci krize na Blízkém východě reagovaly také trhy. Severomořská ropa Brent krátce po deváté hodině ranní našeho času ztrácela zhruba 1,9 procenta, sestoupila tak pod 89 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 1,7 procenta a nacházela se nad 86 dolary za barel.
Klesá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vykazoval kolem 10:30 našeho času pokles o více než sedm procent, sestoupil tak pod 46 eur (zhruba 1110 korun) za megawatthodinu (MWh).
Íránská agentura Mehr současně zveřejnila 14 bodů memoranda, mezi kterými je například závazek Spojených států stáhnout své ozbrojené síly z blízkosti Íránu či íránský požadavek na předložení plánů na rekonstrukci a obnovu ve výši nejméně 300 miliard dolarů (přes šest bilionů korun) ze strany USA a jejich spojenců. Agentura se odvolává na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu.
Po dobu 60 dnů prodlouženého příměří, které se má vztahovat také na konflikt mezi Izraelem a hnutím Hizballáh v Libanonu, by se mělo podle Axiosu dál vyjednávat o řešení otázky íránského jaderného programu. Teherán se v memorandu zaváže, že nebude nikdy usilovat o získání jaderné zbraně. Trump podle nejmenovaného amerického činitele souhlasil, že jednou z možností, jak naložit s íránským vysoce obohaceným uranem, je zředit ho na nižší úroveň, a to na íránském území pod dohledem mezinárodních inspektorů. Jakékoliv konkrétní kroky týkající se jaderného programu ale mají být učiněny až po dosažení následující, druhé dohody.
Teherán by měl na základě memoranda okamžitě otevřít Hormuzský průliv, aniž by od proplouvajících plavidel vybíral jakékoli mýtné. Objem námořní přepravy má dosáhnout předválečné úrovně do 30 dní od otevření. Spojené státy naopak podle Axiosu zruší svou námořní blokádu Íránu, která je zaměřena na vývoz íránské ropy.
Po znovuotevření průlivu by Írán získal 60denní výjimku ze sankcí, které brání prodeji jeho ropy. Jestliže Teherán bude naplňovat závazky vyplývající z memoranda a při následujících jednáních projeví „dobrou vůli“, bude podle serveru postupné zmírňování sankcí pokračovat.
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Podle Axiosu není jasné, zda memorandum obsahuje mechanismus uvolnění zmrazených íránských aktiv. Teherán požaduje, aby část peněz obdržel ihned po podpisu jakékoli dohody, zatímco Spojené státy chtějí postupné uvolňování v souladu s tím, jak bude Írán plnit své závazky. USA, Írán a Katar v uplynulých dnech podle serveru jednaly o možnosti, že by Teherán získal přístup k části svých finančních prostředků zadržovaných v Kataru, a to za účelem nákupu humanitárního zboží.
Shody na textu memoranda bylo podle dvou diplomatických zdrojů dosaženo ve středu večer po jednání katarského vyjednavače Alího Savádího s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím v Teheránu. Savádí během rozhovorů několikrát telefonicky hovořil s Trumpovými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Pokud bude dohoda zprostředkovaná Katarem a Pákistánem podepsána, bude se podle zdrojů Axiosu nazývat Islámábádská dohoda. Podle zdrojů agentury Bloomberg by dohoda mohla být podepsána v Ženevě již v neděli.
Podle informací agentury Mehr memorandum zahrnuje okamžité příměří, včetně konfliktu v Libanonu, znovuotevření Hormuzského průlivu do 30 dní za Íránem daných podmínek, konec americké námořní blokády do 30 dní, závazek Íránu neusilovat o jadernou zbraň či americký závazek respektovat suverenitu Íránu a nezasahovat do vnitřních záležitostí země. Text podle agentury obsahuje i uvolnění zmrazených aktiv ve výši 24 miliard dolarů během 60 dní, z nichž polovina má být Teheránu poskytnuta před zahájením jednání. Otázky íránského balistického programu a podpory íránských spojenců, jako je například Hizballáh, text nijak nezmiňuje, tvrdí Mehr.
Podle íránské agentury IRNA memorandum neobsahuje žádný závazek Teheránu ohledně předání správy nad Hormuzským zálivem. Otázka budoucí správy úžiny má být řešena jako regionální záležitost prostřednictvím společného íránsko-ománského rozhodování.
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