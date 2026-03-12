Stavbu jaderných elektráren podle pravidel nelze financovat z peněz z evropského rozpočtu. A to proto, že na jádru není shoda – některé země ho odmítají. V tomto ohledu se ale přece jen něco mění a jde i o peníze. To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
A Česko?
Dvacet zemí EU, a další prý ještě nejspíš přibudou, podepsalo dopis protestující proti tomu, že organizátoři Benátského bienále umožnili účast Rusku. Jak slyším, protest zorganizovalo Lotyšsko a oslovilo s žádostí o účast všechny země EU. Česko se nepodepsalo, ale prý zatím nejde o definitivní „ne“ – teprve se rozhodne. Maďaři rovnou odmítli, Slováci prý žádné stanovisko nesdělili. Rozhodnutí umožňující ruskou účast udělalo vedení bienále, italská vláda s ním nemá nic společného a nesouhlasí s ním.
To je překvapení
Co se dočtete dál
- Jak by mohlo být možné využít evropské peníze pro jadernou energetiku.
- Proč je vítězem války s Íránem Rusko.
- Za jakých okolností si Česko řeklo o evropské peníze na dálnici D11.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.