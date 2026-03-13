Polsko bude čerpat prostředky na modernizaci a posílení své armády z programu SAFE Evropské unie navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon určující podmínky, jež se týkají takové půjčky. V pátek to řekl premiér Donald Tusk. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz před pátečním mimořádným jednáním vlády řekl, že Polsko bude muset využívat stávající nástroje pro využívání nízkoúrokových půjček ze SAFE, které nejsou tak dobré jako ty, jež obsahoval zákon odmítnutý Nawrockým.
Vylisovat, nabarvit, nalepit a vybavit elektronikou. Proč jsou i nejmodernější přilby pro vojáky těžší než staré ocelové?
„Bude to těžší, někdy to půjde pomaleji... budeme se muset spoléhat na vlastní sílu, odhodlání, ale uděláme to,“ řekl premiér Tusk.
Polsko může z nástroje SAFE získat půjčky v hodnotě 43,7 miliardy eur (přes bilion korun) a rozhodnutí Nawrockého nepodepsat zákon, který vytvořil mechanismus pro využití těchto prostředků, vyostřil napětí mezi Tuskem a prezidentským palácem, poznamenala agentura Reuters.
Varšava měla být největším beneficientem programu SAFE, nicméně národněkonzervativní opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) program označuje za snahu Německa vměšovat se do polských záležitostí, a kritizovala, že by Polsko ztratilo flexibilitu ve věci nákupu zbraní.
„Doposud jsem si myslel, že i při všech politických kontroverzích existuje mezi vládou a opozicí shoda v otázce odstrašování (ruského prezidenta Vladimira) Putina, podpory Ukrajiny, spojenectví se Spojenými státy a v otázce dozbrojování polské armády,“ řekl polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Jak si Poláci a Rumuni pořídili z EU levné desítky miliard eur na zbrojení a skromné Česko ještě čeká v koutku
Nawrocki, spojenec PiS, ve čtvrtek své veto zdůvodnil tím, že Polsko by se zadlužilo na dlouhá desetiletí a že by z věci profitovaly západní banky a finanční instituce. Tvrdil také, že by přijetí zákona znamenalo, že by o bezpečnosti Polska nerozhodovalo jen vedení země, ale i Brusel.
Tuskova vláda zdůrazňovala, že z programu by měl užitek především polský zbrojní průmysl, do kterého by směřovala většina prostředků.
Podle jejích plánů měla státní rozvojová banka BGK spravovat fond určený k vyplácení těchto peněz. Nicméně nyní bude muset vláda využívat existující Fond na podporu ozbrojených sil, jehož pravidla znemožňují vyplatit asi sedm miliard zlotých (40 miliard korun) určených pro pohraniční stráž a policii, píše Reuters.
Nawrocki představil vlastní návrh financování armády, který zahrnuje využití nerealizovaných zisků z rostoucí ceny zlatých rezerv centrální banky. Vláda to ale odmítá, protože by to podle ní investice zpozdilo a podotýká, že centrální banka v posledních letech zisky nevykazuje.
