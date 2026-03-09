Švýcarští voliči v nedělním referendu odmítli návrh na výrazné snížení poplatku za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Podle předběžných výsledků se proti tomuto návrhu vyslovilo 62 procent voličů. Informují o tom agentura Reuters a server BBC.
Bránit Českou televizi a Český rozhlas neznamená jen bránit nezávislé zpravodajství. Ve hře je ve skutečnosti mnohem víc
Záměrem návrhu podporovaného pravicovou Švýcarskou lidovou stranou bylo snížit roční poplatek na 200 švýcarských franků (zhruba 5400 Kč) z dosavadních 335 franků (přes 9000 Kč). Podle Reuters je nynější poplatek nejvyšší na světě.
Zastánci návrhu tvrdí, že poplatek je příliš vysoký. Veřejnoprávní mediální skupina SRG, která provozuje 17 rozhlasových stanic a sedm televizních kanálů ve čtyřech jazycích, se podle nich příliš rozrostla, není politicky nezávislá a její zpravodajství je levicově orientované.
Odpůrci tvrdí, že snížení poplatku by mělo negativní vliv na zpravodajství, sportovní přenosy a kulturní pořady. "Zabránilo se zásadní demontáži švýcarské mediální infrastruktury," uvedla k výsledku referenda šéfka kampaně proti návrhu na snížení poplatků Laura Zimmermannová. "Náš přístup ke spolehlivým informacím zůstává chráněný," dodala.
Zvenčí je podle Železného na Václava Moravce vyvíjen obrovský tlak. „Doufám ale, že není zevnitř. (…) A doufám, že všechny ty tlaky ustojí,“ říká Jakub Železný
V České republice činí poplatek za veřejnoprávní televizi 150 korun měsíčně a poplatek za veřejnoprávní rozhlas 55 korun měsíčně. To dohromady odpovídá částce 2460 Kč ročně. Nová česká vláda má v plánu televizní a rozhlasové poplatky zrušit a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu.
Zvenčí je podle Železného na Václava Moravce vyvíjen obrovský tlak. „Doufám ale, že není zevnitř. (…) A doufám, že všechny ty tlaky ustojí,“ říká Jakub Železný
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist