Švýcarsko sníží objednávku amerických bojových letounů F-35. Oznámila to v pátek švýcarská armáda, která krok zdůvodňuje zdražením těchto strojů. Celkem by Švýcarsko mohlo nakoupit 30 letounů místo původních 36. Vláda v Bernu počítá s tím, že nákup vyjde asi na sedm miliard švýcarských franků (zhruba 189 miliard korun).
Švýcarsko chtělo původně nakoupit 36 letounů F-35, na což parlament už dříve vyčlenil 6,43 miliardy franků v loňských cenách. Kvůli „dodatečným nákladům způsobenými zdražováním, vývojem cen materiálů a dalšími faktory“ by však tento objem financí na pořízení takového počtu letounů nestačil, uvedla v pátek vláda.
Švýcarská vláda se tak rozhodla požádat parlament o zvýšení objemu vyčleněných prostředků o 394 milionů franků. „Ministerstvo obrany teď odhaduje, že tyto dodatečné prostředky by měly umožnit nákup 30 bojových letounů,“ uvedla v prohlášení vláda. Konkrétní počet bude podle ní jasný až po dokončení jednání s americkou stranou. Kdyby vláda chtěla nakoupit 36 letounů, tak by potřebovala dodatečné prostředky v objemu 1,1 miliardy franků.
F-35 se dá hacknout jako iPhone. Evropa chce vlastní superletoun, místo vývoje se ale hádá o porcování medvěda
Kabinet ale kvůli bezpečnostní situaci odmítl nákup zcela zrušit. Pořízení amerických letounů čelí ostré kritice od části švýcarské společnosti. V referendu z roku 2020 Švýcaři mírnou většinou schválili přezbrojení letectva. Další snahy vyvolat o záležitosti referendum vláda odmítla. Kritika znovu nabrala na síle v loňském roce, kdy americký prezident Donald Trump oznámil vysoká cla na švýcarské zboží.
Česko si rovněž pořídí letouny F-35. Podle memoranda z roku 2024 zaplatí za 24 letadel, vybavení, výcvik a úpravu infrastrukturu 150 miliard korun.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist