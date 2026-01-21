Spojené státy byly velmi hloupé, když Dánsku po druhé světové válce předaly zpět Grónsko. Ve středu to v Davosu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) prohlásil americký prezident Donald Trump, který zároveň slíbil, že k získání tohoto arktického oslova nepoužije sílu. Trump chce od Kodaně převzít kontrolu nad touto autonomní součástí Dánského království. Zdůvodňuje to tím, že Grónsko, které označil za velký a krásný kus ledu, USA potřebují k zajištění národní bezpečnosti.
Trump v projevu připomněl, že po obsazení Dánska nacistickým Německem se americké síly vylodily v Grónsku, aby nacistům zabránily tento ostrov ovládnout. Poválečné opětovné začlenění Grónska do Dánského království označil za velkou hloupost, kterou USA připustily. „A Dánsko je nyní nevděčné,“ řekl prezident s tím, že od Kodaně požaduje okamžitě zahájit jednání o získání Grónska.
Trumpovi do hlavy nikdo nevidí, jeden princip, kterým se řídí, je ale jasně patrný. Právě kvůli němu chce získat Grónsko
Americký prezident dále hovořil o nezastavitelnosti Spojených států, pokud by se rozhodl použít sílu, což následně vyloučil. „Nemusím použít sílu, nechci použít sílu a nepoužiji sílu,“ řekl.
Trump poznamenal, že všechno, co USA chtějí, je „jen místo zvané Grónsko“, a že američtí prezidenti o tento ostrov usilovali po dvě století. Zdůraznil, že Dánsko není schopné Grónsko ubránit, pokud by to bylo nutné, navíc podle něj není v Grónsku po Dánech ani stopa. „Jen Spojené státy dokážou tento obrovský kus země, tento obrovský kus ledu ochránit, rozvinout a vylepšit.“ řekl.
„Můžete říct ano a my budeme velmi vděční, nebo můžete říct ne a my si to budeme pamatovat,“ řekl na adresu Dánska.
V souvislosti s ovládnutím Grónska během druhé světové války Trump připomenul, že to byly USA, kdo Evropu i svět zachránily. „Bez nás byste vy všichni teď mluvili německy a možná trochu japonsky,“ řekl. Japonsko byla za druhé světové války spojencem nacistického Německa.
Grónsku se Trump věnoval i poté, co po projevu odpovídal na otázky moderátora. Řekl, že Dánsko stojí správa Grónska stovky milionů ročně. „Dánsko je malá země, má báječné lidi, ale (Grónsko) je velmi drahé, je to obrovský kus ledu,“ řekl. Znovu zopakoval, že pro USA je Grónsko velmi důležité pro americkou i mezinárodní bezpečnost.
USA v Grónsku nyní mají základnu v Pituffik na severozápadě ostrova, kde je trvale umístěna asi stovka amerických vojáků. Stávající smlouvy s Kodaní, jak poznamenala BBC, umožňují Spojeným státům počet vojáků kdykoli zvýšit. V minulosti byla v Grónsku americká vojenská přítomnost větší, s koncem studené války se ale snížila.
