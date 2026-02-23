Dočasně zablokované silnice, zločinecké útoky na autobusy, banky i obchody, chaos. A zřejmě už i boj o moc uvnitř drogové mafie. V několika mexických státech byla na začátku tohoto týdne zrušena výuka a úřady vyzvaly obyvatele, aby pokud možno nevycházeli ven. Totéž poradily ambasády turistům. Důvodem jsou nepokoje, které vypukly poté, co mexická vláda v neděli zabila šéfa drogového i obecně zločineckého kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese (60) známého jako „El Mencho“.
JUST IN: United States citizens are being ordered to shelter in place in certain areas of Mexico amid ongoing violence following the death of cartel leader ‘El Mencho.’@TravelGov has released the following statement:— Collin Rugg (@CollinRugg) February 22, 2026
“Due to ongoing security operations and related road… pic.twitter.com/HIdynI1T9w
Co se dočtete dál
- Co se stalo na letišti v Guadalajaře.
- Proč mají Američané radost.
- Kdo převezme žezlo zabitého bosse.
- Jak týmy mají v Jaliscu startovat na fotbalovém MS.
