Mexická armáda zabila šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, oznámilo v neděli mexické ministerstvo obrany. Spojené státy, které na drogového bosse přezdívaného El Mencho vypsaly mnohamilionovou odměnu a na jeho dopadení se zpravodajsky podílely, to označily za skvělou zprávu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že situace je pod kontrolou a že je v kontaktu s guvernéry všech států.
Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že El Mencho byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel „při leteckém transportu do města Mexiko“. Celkem podle resortu při akci zemřelo sedm členů CJNG a dva další byli zraněni. Zranění utrpěli také tři vojáci.
Podle ministerstva se na operaci poskytnutím zpravodajských informací podílely také Spojené státy. To podle agentury Reuters následně potvrdilo americké velvyslanectví v Mexiku.
Informace o zabití drogového bosse krátce předtím poskytl agentuře AP jeden z mexických federálních činitelů. Uvedl, že Oseguera Cervantes byl zabit při vojenské operaci, které předcházelo několik hodin blokád silnic s hořícími vozidly v Jaliscu a dalších mexických státech. Takovou taktiku kartely běžně používají, aby zkomplikovaly vojenské operace. Jalisco na pondělí v celém státě zrušilo výuku ve školách.
Videa kolující na sociálních sítích ukazovala sloupy kouře nad turistickým letoviskem Puerto Vallarta na pobřeží státu Jalisco a lidi, jak se v panice snaží najít si úkryt. Letecká společnost Air Canada oznámila, že kvůli bezpečnostní situaci pozastavuje lety do Puerto Vallarta, a doporučila zákazníkům, aby na letiště vůbec nejezdili. K podobnému kroku přistoupily i další aerolinky, většinou odkláněly lety na jiná letiště v Mexiku.
Ve městě Guadalajara, což je metropole státu Jalisco, zablokovala silnice hořící vozidla. Toto druhé největší město Mexika má letos v létě hostit zápasy fotbalového mistrovství světa.
Americké ministerstvo zahraničí varovalo občany Spojených států pobývající v mexických státech Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero a Nuevo León, aby kvůli aktuální situaci zůstali na bezpečných místech. Kanadské velvyslanectví v Mexiku vyzvalo své občany v Puerto Vallarta, aby zůstali v místě pobytu, a obecně doporučilo ve státě Jalisco nepřitahovat k sobě pozornost. Guvernér státu Jalisco Pablo Lemus vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Nařídil také pozastavit veřejnou dopravu.
Náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Landau označil zabití drogového bosse za „velký pokrok pro Mexiko, USA, Latinskou Ameriku a celý svět“. Zároveň vyjádřil lítost nad násilím spojeným s drogovými gangy v Mexiku.
Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až 15 milionů dolarů (305 milionů Kč) za informace vedoucí k dopadení El Mencha. Ten byl považován za posledního z hlavních drogových bossů od zatčení zakladatelů kartelu Sinaloa Joaquína Archivalda Guzmána Loery, přezdívaného El Chapo, a Ismaela Maria Zambady Garcíi, přezdívaného El Mayo, kteří jsou vězněni ve Spojených státech, uvedla agentura AFP.
Kartel Jalisco nová generace je jedním z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Spojené státy ho spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.
