Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky v Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP, podle nichž Trump novinářům v Bílém domě také řekl, že bude mluvit s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, na něhož opakovaně v souvislosti s drogami útočí. Zároveň odmítl vyloučit, že do této země pošle americké vojáky.
„Za mě je to v pořádku. Cokoliv, co musíme udělat, abychom zastavili drogy,“ řekl americký prezident v souvislosti s možnými údery na mexickém území. Poznamenal také, že by v takovém případě požádal o souhlas Kongres. Je přesvědčen, že by ho dostal od demokratických i republikánských politiků, pokud se „nezbláznili“.
Jak podotýká server televize CNN, takový krok by znamenal vyhrocení snah americké vlády omezit přísun drog do Spojených států.
Útoky už američtí vojáci několik týdnů skutečně podnikají u pobřeží Venezuely, a to proti plavidlům, která podle nich drogy pašují. Zatím jich zničili na 20. Washington má v Karibiku mimo jiné největší válečné plavidlo světa – letadlovou loď USS Gerald R. Ford – a tlak na venezuelský režim vytváří i tím, že za informace vedoucí k Madurově zatčení nabízí 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).
Trump na adresu Madura, který se podle něj na pašování drog podílí, uvedl, že s ním v určitém momentě bude mluvit. Poznamenal také, že Maduro Spojeným státům způsobil obrovské škody.
Venezuelský autoritářský prezident opakovaně varoval, že Spojené státy se připravují na agresi proti jeho zemi a násilnou změnu režimu.
