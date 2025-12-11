Mexický parlament tento týden schválil novelu zákona o veřejném zdraví, podle níž budou v této zemi hrozit až osmileté tresty vězení za prodej a výrobu či propagaci elektronických cigaret. Levicová vláda tento krok zdůvodnila ochranou zdraví. Používání elektronických cigaret a jejich držení pro vlastní potřebu trestné nebude, informovala ve čtvrtek agentura EFE.
Podle novely, kterou po poslancích schválila ve středu i horní komora parlamentu, bude v Mexiku trestný prodej, výroba, skladování, přeprava, distribuce a dovoz i vývoz elektronických cigaret. Hrozit za to bude rok až osm let vězení a pokuta. Zákaz se týká i reklamy na tyto produkty, kterou jejich výrobci mnohdy staví na tom, že jsou méně škodlivé než tradiční cigarety.
Prodej elektronických cigaret se pokusil v Mexiku zakázat už v roce 2022 tehdejší prezident Andrés Manuel López Obrador. Jeho dekret ale Nejvyšší soud později označil za porušení svobody podnikání, prodej klasických cigaret v zemi zakázán není.
Začátkem října Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila znepokojení nad alarmujícím nárůstem závislosti na nikotinu způsobeným elektronickými cigaretami mezi mladými lidmi, napsala agentura AFP. Podíl mladých uživatelů e-cigaret se v mnoha zemích zvyšuje rychleji než v případě dospělých, uvedla už dříve WHO.
Několik zemí, i v Latinské Americe, už zakázalo prodej elektronických cigaret, tresty odnětí svobody za to jsou ale výjimečné, uvedla AFP. Řada států, včetně Česka a dalších evropských zemí, nicméně už zpřísnila pravidla pro prodej e-cigaret či zavedla omezení pro jejich složení či obaly.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist