Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že americký prezident Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení rusko-ukrajinské války. V rozhovoru pro web Axios Zelenskyj zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu. Informovala o tom agentura Reuters.
Zelenskyj serveru Axios v rozhovoru zveřejněném v úterý řekl, že není "spravedlivé", že Trump při vyjednávání podmínek mírového plánu veřejně opakovaně vyzývá k ústupkům Ukrajinu, a nikoliv Rusko.
„Doufám, že je to jen jeho taktika, a ne konečné rozhodnutí," uvedl Zelenskyj v rozhovoru, který se uskutečnil v době trojstranných jednání mezi zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Ženevě.
Trump v posledních dnech dvakrát naznačil, že je na Ukrajině a Zelenském, aby podnikli kroky, které zajistí úspěch rozhovorů. "Ukrajina by měla rychle přijít k jednacímu stolu. To je vše, co vám říkám," řekl v pondělí Trump novinářům na palubě Air Force One.
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Zelenskyj podle serveru Axios naznačil, že pro USA může být snazší vyvíjet tlak na Ukrajinu než na Rusko. Trumpovi znovu poděkoval za jeho mírové úsilí a řekl, že jeho rozhovory s hlavními americkými vyjednavači, vyslancem Stevem Witkoffem a prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem, tento druh nátlaku neprovázel.
"Respektujeme se navzájem," řekl Zelenskyj s tím, že "není typ člověka", který by se pod tlakem snadno vzdával.
Zelenskyj řekl, že přistoupení na ruský požadavek, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, který Rusko nyní kontroluje asi z 88 procent, by bylo pro ukrajinské voliče nepřijatelné, pokud by o tom měli rozhodovat v referendu.
Masové násilí, ultranacionalismus, propaganda, indoktrinace ve školách. Jak moc je Putinův režim fašistický?
"Emocionálně to lidé nikdy neodpustí. Nikdy. Neodpustí to (…) mně, neodpustí to (Spojeným státům)," řekl Zelenskyj s tím, že Ukrajinci "nedokážou pochopit, proč" by měli odevzdat Rusku další území. "Je to součást naší země, všichni ti občané, vlajka, půda," dodal.
Znovu vyzval ke zmrazení pozic na současných frontových liniích. "Myslím, že pokud do dokumentu uvedeme (…), že zůstáváme tam, kde jsme na kontaktní linii, myslím, že to lidé v referendu podpoří," dodal Zelenskyj podle serveru Axios.
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist