Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to ve čtvrtek prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.
„Dokumenty jsou takřka hotové, takřka, a to je hlavní,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že nyní je to Rusko, kdo musí být ochotné válku ukončit.
Zelenskyj v projevu ostře kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že už loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl na úvod svého vystoupení. Mimo jiné se pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.
Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve válce pokračovat. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ řekl ve čtvrtek Zelenskyj.
Evropě vytknul také to, že neumí využít zmrazené ruské fondy na podporu země, která se brání ruské invazi. Uvedl mimo jiné, že místo akcí vede Evropa debaty. „Evropa miluje diskuse,“ řekl.
Zelenskyj rovněž prohlásil, že Rusko může nadále sestavovat balistické rakety používané při útocích proti Ukrajině díky dodávkám důležitých dílů, a to nejen z Číny, ale také z Evropy, Spojených států či Tchaj-wanu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ kritizoval Zelenskyj postoj západních zemí.
Čtvrteční schůzku s Trumpem nicméně zhodnotil jako pozitivní a velice důležitou. Bavili se podle něj mimo jiné o bezpečnostních zárukách, které Kyjev požaduje, aby Rusko po případném uzavření míru znovu nezaútočilo.
Ukrajina podle svého prezidenta potřebuje "velmi silné" Spojené státy, aby se jí podařilo dosáhnout míru s Ruskem. "Myslím, že máme před sebou poslední míli, která je velice obtížná," prohlásil o vyjednáváních.
Zelenskyj dále řekl, že světový řád je založen na činech. „A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil na závěr svého vystoupení.
O nezbytné ochotě jednat hovořil Zelenskyj také v souvislosti s Íránem, kde tamní režim krvavě potlačil protivládní demonstrace. „Svět dostatečně nepomohl íránskému lidu,“ upozornil. Pokud režim v Íránu přežije, bude to podle Zelenského jen povzbuzením pro další tyrany, že mohou bez obav zabíjet tisíce lidí.
