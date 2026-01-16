Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. Vlakem ráno přicestoval do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Prezident by se v pátek měl setkat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli země, která se už skoro čtyři roky brání ruské ozbrojené agresi.
V Kyjevě se v pátek ráno podle ukrajinských zdrojů ozývaly výbuchy a starosta Vitalij Kličko informoval, že protivzdušná obrana sestřeluje nepřátelské drony. O možných následcích útoku zatím nejsou k dispozici žádné informace.
Cestu na Ukrajinu zahájil český prezident ve čtvrtek v západoukrajinském Lvově, kde se sešel s představiteli místní správy a s ministryní pro záležitosti veteránů Natalijí Kalmykovovou. Ukrajinská strana podle Pavla vyjádřila vděk za to, že se nová česká vláda premiéra Andreje Babiše rozhodla pokračovat v muniční iniciativě.
Ve čtvrti Vynnyky na okraji Lvova si prezident prohlédl nemocnici, na jejíž rekonstrukci se Česko podílelo, a také přidružené lékařské zařízení Superhumans pro protetiku a rehabilitaci, kde se léčí ukrajinští váleční veteráni. Seznámil se rovněž s projekty nevládní organizace Člověk v tísni na Ukrajině a sešel se českými krajany.
Jde o třetí Pavlovu cestu na Ukrajinu v úřadu hlavy státu. V dubnu 2023 kromě Kyjeva navštívil také východoukrajinské Dnipro, loni v březnu pak z Moldavska přijel do Oděsy na jihu Ukrajiny a odtud pokračoval do ukrajinské metropole. V obou případech jednal s prezidentem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.
