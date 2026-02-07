Americký prezident Donald Trump si pochvaloval rozhovory o ruské válce Ukrajině. Na začátek příštího týdne oznámil další jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Šéf Bílého domu to řekl v pátek novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes řekl, že Spojené státy navrhly ruské a ukrajinské delegaci setkání v Miami na Floridě za týden a že Kyjev s tím souhlasil. Při posledních jednáních se podle něj hovořilo také o tom, že složité otázky by mohl řešit trojstranný summit lídrů.
"Dnes se konaly velmi, velmi dobré rozhovory týkající se Ruska a Ukrajiny. Něco by se mohlo stát," řekl prezident novinářům v letadle směřujícím na Floridu bez dalších podrobností.
Trump ve volební kampani slíbil ukončit válku, která začala plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Slib ale zůstává více než rok od začátku jeho druhého funkčního období nesplněn.
Zelenskyj řekl, že Spojené státy navrhly ruské a ukrajinské delegaci další setkání za týden v Miami. Podle ukrajinského prezidenta USA chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června. USA podle něj vyvinou na obě strany tlak.
Zelenskyj dále řekl, že nadnesena byla i možnost trojstranného summitu lídrů Ukrajiny, Ruska a USA, který by řešil složité otázky. Dvojstranná ujednání mezi Ruskem a USA ohledně Ukrajiny podle něj nesmí být v rozporu s ukrajinskou ústavou a není možná dohoda o Ukrajině bez Ukrajiny.
Naposledy jednaly ukrajinská a ruská delegace za zprostředkování USA tento týden v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, ale bez většího průlomu. Podle Zelenského se tam debatovalo také o zřízení svobodné ekonomické zóny na Donbase nebo o technických záležitostech monitoringu příměří. Dohody podle něj nebylo dosaženo například o osudu Záporožské jaderné elektrárny. Pokračovat naopak podle něj mají výměny válečných zajatců.
I jednání s delegací z Teheránu proběhla v pátek podle amerického prezidenta Trumpa "velmi dobře". Zdá se, že Írán má o dohodu velký zájem, uvedl Trump. Zároveň ale pohrozil důsledky, pokud by se ji uzavřít nepodařilo. Írán nesmí mít jaderné zbraně, zopakoval svůj známý postoj.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí dnes televizi Al-Džazíra řekl, že zatím nebyl stanoven nový termín příštího kola rozhovorů o íránském jaderném programu s Washingtonem. Obě strany se však domnívají, že nové kolo by se mělo uskutečnit brzy, dodal šéf íránské diplomacie, který také hovořil o "podané ruce" Američanům. Předmětem jednání však podle něj nemůže být balistický raketový program jeho země.
Zároveň však Arakčí znovu varoval, že Teherán se zaměří na americké základny v regionu, pokud Spojené státy na Írán zaútočí. "Není možné útočit na americkou půdu, pokud na nás Washington zaútočí, ale zaměříme se na jejich základny v regionu," pohrozil Arakčí.
Spojené státy v pátek za zprostředkování Ománu zahájily nové kolo jednání s Íránem. Trump předtím pohrozil zavedením cel na zboží dovážené do USA ze zemí, které s Íránem obchodují. Zdůvodnil to brutálním zásahem státních úřadů proti demonstrantům během nedávných masových protestů v Íránu. Opakovaně také uvedl, že se mu nelíbí kontroverzní íránský jaderný program
