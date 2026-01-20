Ukrajinský podnikatel Serhij Kasjanov ukazuje zprávu s videem, kterou dostal v pondělí z Chersonu. „Právě probíhá vrh podsvinčat. Je to naše budoucnost, budoucí matky našich prasat s osvědčenými dánskými geny. Ale po ostřelování hodně z nich hned umřelo kvůli stresu,“ vysvětluje obrázky poslané od kolegů.
Zelenskyj si vybral jako svoji novou pravou ruku šéfa tajných operací proti Rusku. Jak to ovlivní válku i jednání o příměří?
V úterý zhruba polovina Kyjeva neměla po ruských náletech elektřinu, vodu ani topení. Většina Ukrajiny, která už nemá jedinou nepoškozenou tepelnou elektrárnu, se přitom potýká s rekordně nízkými teplotami minus patnáct až dvacet stupňů. Za této situace se zaměstnanci Kasjanovovy firmy snaží udržet při životě desítky malých prasátek na farmě nedaleko frontové linie. Je to nejen budoucnost firmy, ale také jeden ze zdrojů soběstačnosti Ukrajiny, která se v boji s ruskou agresí musí čím dál víc spoléhat sama na sebe.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je ukrajinská energetika po ruských náletech.
- Jak zajistit teplo pro obří chovy prasat, tedy potravinovou soběstačnost.
- Jak vidí podnikatel vývoj války.
