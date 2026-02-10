Nová česká vláda se v prosinci odmítla podílet na další evropské pomoci Ukrajině. Teď ale chce, aby na ní Česko ještě vydělalo. A to skrze muniční iniciativu pro Ukrajinu spuštěnou předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS). Nejbližší spolupracovníci premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom podle zdrojů HN už jednali v Bruselu. Jednání se špičkami Evropské komise vedla šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha a poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček.
Česko si chce „sáhnout“ na peníze z evropské pomoci Ukrajině o celkovém objemu 90 miliard eur, tedy přes dva biliony korun. Poskytnutí těchto půjček v prosinci schválili lídři členských zemí Evropské unie. Babiš ale za půjčky jménem Česka odmítl ručit.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem by se Česko mohlo k penězům dostat.
- Proč to může být „neudržitelné“.
- S kým o tom Tünde Bartha v Bruselu vyjednávala.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.