Odmítnutí české vlády poskytnout bojové letouny L-159 Kyjevu bylo pomstou prezidentu Petru Pavlovi za jeho neústupnost v otázce jmenování Filipa Turka českým ministrem životního prostředí. Podle ukrajinského serveru Jevropejska pravda to vyplývá ze zveřejněných zpráv šéfa české diplomacie Petra Macinky poslaných Pavlovu poradci. Kauzy, kterou prezident označil za pokus o vydírání své osoby, si všímají i média na Slovensku a v Polsku.
Petr Macinka se projevil jako definiční hlupák. Jeho vyhrožování prezidentovi odhaluje podstatu dnešní české politiky
Český ministr zahraničí v SMS zprávách adresovaných poradci hlavy státu Petru Kolářovi mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na ministerstvu životního prostředí. K otázce možné dodávky letounů L-159 Macinka napsal, že jediný důvod, proč Ukrajinci letouny nedostanou, bylo Pavlovo „neuvážené“ prohlášení do médií v této věci.
Možnost dodávky letounů pro účely sestřelování ruských dronů zmínil Pavel během své nedávné návštěvy Ukrajiny. Později potvrdil, že měl na mysli české armádní letouny L-159. Macinka prezidentovo prohlášení kritizoval a vláda premiéra Andreje Babiše poté oznámila, že prodej letadel možný není, neboť je česká armáda potřebuje.
„Macinka naznačil, že odpor vlády proti předání lehkých bitevních letounů L‑159 Ukrajině souvisí s neústupností prezidenta Petra Pavla,“ píše Jevropejska pravda v článku s titulkem „Odmítnutí Česka předat Ukrajině letadla bylo pomstou prezidentovi“.
Kauzy si všímají i další ukrajinská média jako agentura Ukrinform či server Censor.net, který rovněž píše o „mstě“ v souvislosti s letouny L-159 pro Ukrajinu.
O textových zprávách ministra zahraničí Macinky a reakci prezidenta Pavla informují i slovenská média. Portál Aktuality.sk píše o bezprecedentním skandálu. Podle listu Sme jde o dosud nejvážnější konflikt mezi prezidentem a vládou Andreje Babiše. Deník Pravda o kauze zase psal na úvodní stránce svého webu pod titulkem „Šok z Pražského hradu: Pavel obvinil českého ministra zahraničí z vydírání. Prezident zveřejnil zprávy“. Podobnou formulaci zvolil i list Nový čas.
„Skandál v Česku. Prezident obvinil ministra z vydírání,“ uvedl ke kauze polský server Onet.pl. O „vydíraném prezidentovi“ píše v souvislosti s kauzou web polské veřejnoprávní stanice TVP.
Server Euractiv, který se zaměřuje na dění v Evropské unii, připomněl, že zveřejnění Macinkových zpráv přichází krátce před plánovanými schůzkami šéfa české diplomacie v Bruselu a před jeho první účastí na zasedání unijních ministrů zahraničních věcí, kde by se měl setkat s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a šéfkou zahraniční politiky EU Kajou Kallasovou.
