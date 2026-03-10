Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý obvinil Maďarsko z banditismu kvůli tomu, že jeho úřady minulý týden zadržely ukrajinské vozy převážející peníze a zlato v hodnotě desítek milionů dolarů a dočasně poslaly do vazby jejich ukrajinskou posádku. Maďarský parlament schválil návrh vládnoucí strany Fidesz, který daňovému a celnímu úřadu umožňuje po dobu vyšetřování tuto hotovost a zlato zadržet.
Maďaři jdou do finále kampaně, v níž si prohrávající Orbán musel povolat na pomoc ruské poradce
Zelenskyj také podle agentury Reuters uvedl, že požádal evropské lídry, aby ohledně chování Maďarska nezůstávali zticha. Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony. Sedm pracovníků státní banky Oščadbank maďarské úřady v pátek propustily a vyhostily.
Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští jsou dlouhodobě velmi napjaté. Maďarská vláda udržuje dobré vztahy s Ruskem, které přes čtyři roky vede proti Ukrajině útočnou válku. V poslední době obviňuje Kyjev, že záměrně blokuje dodávky ruské ropy ropovodem přes ukrajinské území.
Jak si Orbán pomocí levné ruské ropy kupuje voliče. A proč mají Maďaři nejdražší benzin ve střední Evropě
V maďarském parlamentu v úterý pro přijetí zákona o zadržení peněz a zlata hlasovalo 124 poslanců, 28 bylo proti a devět se zdrželo, informovala agentura MTI. Zákon odhlasovali ve zrychleném režimu. Daňový a celní úřad bude mít 60 dnů na to, aby vyšetřil původ, určení, použití a účel peněz. Podle Fideszu je cílem vyšetřování zjistit, zda část peněz a zlata byla použita v Maďarsku a jaké osoby nebo organizace z toho profitovaly, uvádí MTI. Vládnoucí strana chce také objasnit, zda z nich něco mohly získat "zločinecké, teroristické nebo politické organizace přítomné v Maďarsku".
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Fideszu, který je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist