Po požáru, který v noci na Nový rok vypukl v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana, se asi 80 lidí nachází v kritickém stavu, uvedla v pátek agentura DPA. Šéf bezpečnostního odboru kantonu Valais Stéphane Ganzer francouzské rozhlasové stanici RTL řekl, že v kritickém stavu je 80 až 100 zraněných. Většina těžce zraněných je přitom ve věku od 16 do 26 let. Švýcarské zdroje zároveň stále informují o „přibližně 40 mrtvých“, jejichž identifikace bude trvat dlouho.
Mnoho lidí v pátek hledalo své blízké po požáru, který při novoročních oslavách zachvátil bar Le Constellation. Při neštěstí utrpělo zranění 115 lidí a předseda regionální vlády kantonu Valais Mathias Reynard v rozhovoru se švýcarskou rozhlasovou stanicí RTS uvedl, že situace v nemocnicích zůstává velmi napjatá.
Podle prohlášení úřadů kantonu Valais došlo v baru k takzvanému celkovému vzplanutí, což je jev, při kterém se téměř současně prudce vznítí všechny hořlavé látky v místě požáru, pokud se nachází v uzavřeném prostoru.
Francouzská zpravodajská stanice BFM TV ve čtvrtek večer zveřejnila snímek, který zřejmě zachycuje vznik požáru. Jsou na něm vidět lahve zdvižené spolu s pyrotechnickými svíčkami a zdá se, že odletující jiskry zřejmě zapálily akustickou pěnu na stropě.
Švýcarský server Blick zveřejnil video, které bylo pravděpodobně natočeno několik sekund poté. Ukazuje, jak rychle se požár šířil. Televize BFM má také snímek servírky, která sedí někomu z personálu baru na ramenou a nese v lahvích zažehnuté hořící pyrotechnické fontány. O těchto zdrojích jisker a světelných efektů hovořili také očití svědci. Devatenáctiletý Nathan, který podle svých slov stačil z baru včas utéct, deníku Blick popsal, že jedna žena seděla na ramenou jiné ženy. „Měla dvě lahve s prskavkami. Ty prskavky držela tak vysoko, že se dotýkaly stropu,“ citoval deník mladého Švýcara.
Policie bude vyhodnocovat záznamy z mobilních telefonů, které byly zajištěny na místě neštěstí, uvedla generální prokurátorka kantonu Valais Beatrice Pilloudová.
Zatím není jasné, kolik lidí bylo v okamžiku požáru v baru a zda nebyla překročena jeho maximální kapacita. Podle svědků citovaných stanicí CNN do prostoru vedou velmi úzké schody, na které se vedle sebe vejdou nanejvýš dva lidé.
O obětech je zatím známo jen málo podrobností. Rodiče, kteří zoufale hledají své děti, zřídili účet na sociální síti Instagram. Na fotografiích pohřešovaných jsou téměř výhradně mladí lidé. Mezi oběťmi je řada francouzských a italských občanů, informovaly dříve tiskové agentury.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist