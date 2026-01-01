Po výbuchu a následném požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění. Podle tiskových agentur to sdělila místní policie. Italská diplomacie s odvoláním na švýcarské úřady informovala o 40 mrtvých. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se nikdo neobrátil, sdělil ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Švýcarská policie stanici Sky News dříve sdělila, že výbuch a následný požár si vyžádaly nejméně deset mrtvých a stejný počet zraněných. Italské ministerstvo zahraničí později s odvoláním na policii uvedlo, že obětí je kolem čtyřiceti. Sdělilo také, že se zřejmě nejedná o žhářský útok, uvedla agentura Reuters.
Podle médií policie věc nevyšetřuje ani jako terorismus. Úřady nicméně podle agentury AP sdělily, že je příliš brzy na to určit přesnou příčinu požáru.
„Došlo k výbuchu neznámého původu,“ řekl dnes ráno agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. Exploze podle něj nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.
„Jsme zdrceni,“ řekl během dopolední tiskové konference Frédéric Gisler, šéf policie v kantonu Valais (Wallis), pro nějž je dnešek prvním dnem v práci po nástupu do této funkce.
Stanice Rhône FM uvedla, že ve středisku v noci zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár. Na místě zasahovaly nejméně čtyři vrtulníky a velký počet sanitek. Podle stanice mohla být příčinou nehody manipulace s pyrotechnikou během novoročních oslav.
Podle regionálního politika Mathiase Rénarda bylo zraněných tolik, že jednotka intenzivní péče a operační sál v místní nemocnici byly rychle zahlceny. Pacienti proto museli být převáženi do okolních nemocnic.
Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí. Podle veřejnoprávní stanice RTS je Le Constellation suterénní bar, který může pojmout až 400 lidí.
