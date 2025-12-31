Evropané by se měli konečně probrat z letargie a uvědomit si, že se na ně Rusko chystá zaútočit, varoval krátce před před koncem roku 2025 generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. „Jsme dalším cílem Ruska. Musíme být připraveni na válku v takovém rozsahu, jak ji zakusili naši prarodiče a praprarodiče,“ prohlásil se zjevnou narážkou na druhou světovou válku.
Podobně mluví taky řada dalších evropských politiků. Také předchozí český premiér a končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Evropa má „čtyři až šest let“, aby se na hrozbu ruské agrese připravila.
Estonsko, které je bezprostředním sousedem Ruska, ale situaci posuzuje o poznání střízlivěji. „Rusko nyní nemá v úmyslu zaútočit na žádnou z pobaltských zemí ani na žádný jiný stát NATO,“ prohlásil šéf estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin. „Zatím stále platí, že Rusko respektuje NATO a snaží se vyhnout otevřenému konfliktu,“ dodal v rozhovoru pro estonský server ERR.
