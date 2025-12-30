Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský protějšek Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kreml.
Mezi adresáty Putinovy zdravice jsou představitelé uskupení rozvojových ekonomik BRICS – Brazílie, Indie, Číny, Jihoafrické republiky – a dalších zemí takzvaného globálního Jihu a Východu včetně Barmy, Mongolska, Vietnamu, Severní Koreje, Etiopie či Venezuely.
Z evropských lídrů se na seznamu nachází pouze Fico, Orbán a Vučić. Ze zemí Severoatlantické aliance poslal Putin kromě slovenského a maďarského premiéra blahopřání již pouze Trumpovi a tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi.
Ruský prezident již tradičně pozdravil také prezidenty či premiéry Běloruska a postsovětských zemí Střední Asie a jižního Kavkazu. Novoroční pozdrav byl zaslán rovněž papeži Lvu XIV. a řadě bývalých politických činitelů včetně německého exkancléře Gerharda Schrödera, někdejšího prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva či bývalého kubánského vůdce Raúla Castra.
