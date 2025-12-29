Ruský prezident Vladimir Putin v pondělním telefonátu řekl svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi, že Rusko přehodnotí svůj postoj v mírových jednáních poté, co Ukrajina podle Moskvy zaútočila na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti. Uvedl to Putinův poradce Jurij Ušakov, píše agentura Reuters. Trump byl podle něj šokován, když mu Putin sdělil, že Kyjev podnikl dronový útok na ruské prezidentské sídlo. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová označila hovor státníků za velmi pozitivní.
Zelenskyj podle agentury Reuters označil tvrzení Moskvy o ukrajinském útoku na Putinovo sídlo za lež. V reakci na pondělní tvrzení ruské diplomacie o ukrajinském útoku s pomocí 91 dronů na Putinovo sídlo také uvedl, že Moskva chce podkopat pokroky v jednání a připravuje si půdu k útoku na budovy ukrajinské vlády v Kyjevě. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov řekl, že všechny drony cílící na Putinovo sídlo zneškodnila ruská protivzdušná obrana a nejsou informace o škodách nebo zraněných po pádech trosek dronů.
Bez průlomu a bez ruských ústupků. Proč se diplomacie kolem války na Ukrajině stala divadlem bez snahy o mír
Trump a jeho klíčoví poradci podrobně informovali Putina o vyjednávání Američanů s Ukrajinou, uvedl rovněž Ušakov. Státníci si telefonovali den poté, co Trump ve svém floridském sídle Mar-a-Lago přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Podle Američanů americká strana během těchto vyjednávání tvrdě prosazovala myšlenku, že Kyjev musí učinit skutečné kroky k definitivnímu urovnání konfliktu a nesmí se schovávat za požadavky na dočasné příměří,“ řekl Ušakov novinářům.
Šéf Bílého domu po schůzce se Zelenským prohlásil, že vidí značné přiblížení k možné mírové dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem. Zelenskyj jednání s Trumpem označil za skvělé.
Trump po schůzce poznamenal, že nejspornější je otázka území, ale i zde šéf Bílého domu v neděli vyjádřil přesvědčení, že se k řešení podaří dospět. Rusko mimo jiné požaduje, aby mu Ukrajina postoupila celý Donbas včetně těch částí, které nedokázalo vojensky dobýt. Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina má úctu k území, které ovládá, a že přístup Kyjeva k Donbasu je zcela odlišný, než je ten ruský.
Ukrajinský lídr rovněž řekl, že hlavním milníkem pro dosažení trvalého míru jsou bezpečnostní záruky, aby se Rusko znovu neodvážilo rozpoutat ozbrojený konflikt. Tyto záruky pro Ukrajinu jsou podle něj dohodnuté ze sta procent, podle Trumpa na 95 procent.
