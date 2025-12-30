Kreml tvrdí, že Ukrajina zaútočila drony na sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina u města Valdaj. Podle Kyjeva jde ale o ruskou lež, která je záminkou pro cílenou agresi na hlavní město bránící se země i snahou ovlivnit mírová jednání zprostředkovaná prezidentem USA Donaldem Trumpem. Obyvatelé oblasti podle věrohodných médií žádné známky útoku nezaznamenali. Moskva bez zveřejněných důkazů tvrdí, že k rezidenci mířilo 91 bezpilotních letounů.
Co se dočtete dál
- Co ruské nařčení znamená pro mírová jednání.
- Jak na ruská slova reagoval Donald Trump.
- Jak velká a chráněná je valdajská rezidence.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.