Kreml tvrdí, že Ukrajina zaútočila drony na sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina u města Valdaj. Podle Kyjeva jde ale o ruskou lež, která je záminkou pro cílenou agresi na hlavní město bránící se země i snahou ovlivnit mírová jednání zprostředkovaná prezidentem USA Donaldem Trumpem. Obyvatelé oblasti podle věrohodných médií žádné známky útoku nezaznamenali. Moskva bez zveřejněných důkazů tvrdí, že k rezidenci mířilo 91 bezpilotních letounů.

  • Co ruské nařčení znamená pro mírová jednání.
  • Jak na ruská slova reagoval Donald Trump.
  • Jak velká a chráněná je valdajská rezidence.
